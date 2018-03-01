Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет для заміни "Сатани" (відео)

Нові ракети "Сармат" "майже не обмежені щодо дальності, і системи ПРО майже не матимуть сенсу для боротьби з такими ракетами", заявив Путін.

Президент РФ Володимир Путін оголосив про початок випробувань нових міжконтинентальних ракет "Сармат", які замінять вироблені в Дніпрі радянські ракети "Воєвода" (за кваліфікацією НАТО "Сатана").

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

Путін наголосив, що "всі ці роки після одностороннього виходу США з договору щодо ПРО Росія напружено працювала над перспективною технікою і озброєнням".

Читайте такожПутін назвав головного ворога Росії: питання не в тому, що хтось прийде, захопить і розорить нашу землю"Це дало нам змогу зробити стрімкий великий крок у створенні нових галузей стратегічної зброї", - сказав Путін.

За його словами, при вазі понад 200 тонн ракета має коротку активну ділянку польоту, що ускладнює її перехоплення засобами ПРО. Він зазначив, що новий комплекс прийде на зміну "Воєводі".

Як сказав президент РФ, ракети "Сармат" "майже не обмежені щодо дальності, і системи ПРО будуть майже безглузді для боротьби з такими ракетами".

Путін також представив відео випробування ракети, де моделюється удар в бік США.

Раніше Путін заявив, що крім комплексу "Сармат" у кінці 2017 року відбувся успішний запуск новітньої крилатої ракети з ядерною енергоустановкою.