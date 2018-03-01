"Є такий герой": у Путіна запропонували назвати нову систему озброєння "Гіві"
15:34, 01 березня 2018Світ
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"Гіві" - позивний Михайла Товстих, ватажка батальйону бойовиків "Сомалі".
Сурков запропонував назвати російську зброю на честь одного з ватажків бойовиків / antimodern.wordpress.com
Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що хоче прийняти участь у конкурсі на назву нового російського озброєння, його варіант — "Гіві".
"<...> Тому що є такий герой Донбасу", — заявив він агентству "РИА Новости".
Нагадаємо, "Гіві" - позивний Михайла Товстих, ватажка батальйону бойовиків "Сомалі". "Гіві" був ліквідований в результаті операції українських спецслужб.
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