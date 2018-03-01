"Є такий герой": у Путіна запропонували назвати нову систему озброєння "Гіві"

"Гіві" - позивний Михайла Товстих, ватажка батальйону бойовиків "Сомалі".

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що хоче прийняти участь у конкурсі на назву нового російського озброєння, його варіант — "Гіві".

"<...> Тому що є такий герой Донбасу", — заявив він агентству "РИА Новости".

Нагадаємо, "Гіві" - позивний Михайла Товстих, ватажка батальйону бойовиків "Сомалі". "Гіві" був ліквідований в результаті операції українських спецслужб.