"Є такий герой": у Путіна запропонували назвати нову систему озброєння "Гіві"

15:34, 01 березня 2018
Світ
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Suck / antimodern.wordpress.com

Помічник президента Росії Владислав Сурков заявив, що хоче прийняти участь у конкурсі на назву нового російського озброєння, його варіант — "Гіві".

"<...> Тому що є такий герой Донбасу", — заявив він агентству "РИА Новости".

Нагадаємо, "Гіві" - позивний Михайла Товстих, ватажка батальйону бойовиків "Сомалі". "Гіві" був ліквідований в результаті операції українських спецслужб.

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Теги: #Гіві#російська зброя