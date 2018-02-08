"Операцію готували два роки": журналіст розкрив деталі ліквідації "Гіві"

За словами журналіста, "Гіві" був свого часу визначений "як номер один у списку тварин, призначених для утилізації".

Рівно рік тому був знищений ватажок батальйону найманців "Сомалі" Михайло Толстих ("Гіві").

Як пише на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов, "Гіві" був ліквідований унаслідок операції українських спецслужб.

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"Відплата наздогнала Толстих прямо на базі "Сомалі", яка ретельно охороняється, в його робочому кабінеті. Спочатку говорили про постріл з вогнемета, але відстріляного тубуса ніхто не показував. Тому цілком ймовірно, що це могла бути й міна. Кимось встановлена, тим, кого провели до "Гіві", хто зумів встановити міну й піти перед вибухом, і активувати бомбу в потрібний момент", - зазначив Бутусов.

За словами журналіста, коли-небудь про це дізнаються як про одну з найблискучіших операцій, проведених патріотами України. Вона начебто планувалася й готувалася два роки.

Раніше у так званій "ЛНР" заявили, що до ліквідації ватажка батальйону бойовиків "Сомалі" Михайла Толстих "Гіві" нібито причетні українські силовики.