"Вони там були": Міноборони РФ підтвердило випробування новітніх винищувачів Су-57 у Сирії

Повний цикл випробувань літаків повинен закінчитися у 2018 році, зазначив міністр оборони РФ.

У Міноборони РФ заявили, що два винищувачі п'ятого покоління Су-57 успішно виконали дводенну програму випробувань у Сирії.

Про це повідомив у четвер журналістам міністр оборони РФ Сергій Шойгу. "Вони дійсно там були. Були недовго, два дні. За цей час виконали програму випробувань, у тому числі бойових. Можу сказати, що випробування пройшли успішно. Літаки повернулися додому ще тиждень тому", - сказав Шойгу ТАССу.

Читайте такожЗМІ дізналися, навіщо Росія перекинула до Сирії новітні винищувачі Су-57 (відео)"Було два літаки. Їх супроводжували літаки-лабораторії й літаки, які відстежували всі параметри роботи зброї", - продовжив глава Міноборони РФ.

Він також прокоментував супутникові фотографії у мережі, на яких зображені ці літаки. "Що стосується різних фотографій зі супутників, можу сказати, що вже не 95-й рік, такі літаки ніколи разом не стоять. Фотографії, які були опубліковані - не знаю звідки, бо всі літаки були в укриттях весь цей час", - сказав російський міністр оборони.

Раніше сирійські активісти повідомили про чергове прибуття на авіабазу Хмеймім в Сирії російських винищувачів.