Росія знову перекинула до Сирії новітні винищувачі Су-57 (фото)

У Сирії перебувають вже чотири одиниці новітніх російських винищувачів Су-57.

Сирійські активісти повідомляють про чергове прибуття на авіабазу Хмеймім у Сирії російських винищувачів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє Warjournal. Зазначається, що прибули два винищувачі Су-35С і два - Су-57.

"Таким чином, у Сирії перебувають вже 4 одиниці новітніх російських винищувачів Су-57", - йдеться у повідомленні.

Раніше американський генерал Майк Холмс заявляв, що прибуття до Сирії російських надсучасних винищувачів Су-57 ускладнює роботу ВПС США в цій країні.

Російські ЗМІ 22 лютого повідомили про прибуття до Сирії новітніх російських винищувачів Су-57. Винищувачі, які відносяться до 5-го покоління і є малопомітними для радарів, будуть перебувати на базі ВПС Хмеймім.