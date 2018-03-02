У США готують нові звинувачення проти росіян через втручання у вибори - ЗМІ

За даними джерела, звинувачення можуть бути висунуті в найближчі кілька тижнів або місяців.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер готує нові звинувачення щодо росіян з приводу викрадення інформації у Демократичній партії під час американської передвиборчої гонки 2016 року.

Про це повідомляє NBC з посиланням на свої джерела. Згідно з повідомленням, звинувачення буде ґрунтуватися на розвідувальних даних, зібраних ЦРУ, ФБР, Агентством національної безпеки і Департаментом внутрішньої безпеки.

Зазначається, що у спецпрокурора вже давно є "достатньо доказів для порушення справи", однак "час для цього може бути обумовлений стратегічними міркуваннями".

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За даними джерела каналу, звинувачення можуть бути висунуті в найближчі кілька тижнів або місяців.

"Малоймовірно, що Сполучені Штати зможуть екстрадувати російських хакерів, проте цей обвинувальний акт "відправить сигнал" як Росії, так і американцям, які могли бути задіяні в цій атаці", - заявив чиновник.

Раніше повідомлялося, що розвідка США знайшла докази втручання Росії у вибори в 7 штатах