Кокаїн з Аргентини поставлявся до Росії з 2012 року - ЗМІ

09:48, 02 березня 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це повідомляє "Коммерсант". Зі свідчень колишнього завгоспа посольства РФ в Буенос-Айресі випливає, що він на прохання ймовірного організатора поставок Андрія Ковальчука кілька разів відправляв його валізи, запаковані як дипломатична пошта, за допомогою військово-транспортної авіації через столиці Уругваю Монтевідео в Москву. За кожну валізу завгосп, за його словами, отримував $1 тис.

Як випливає зі свідчень Алі Абянова, які він давав ще в якості підозрюваного слідчому слідчого департаменту МВС, він працював завгоспом у посольстві Росії в Аргентині з серпня 2011 року.

Приблизно в середині 2012 року, за його словами, йому на службовий телефон зателефонував Андрій Ковальчук, з яким вони зустрілися. Пан Ковальчук, відрекомендувавшись йому співробітником служби безпеки посольства РФ в Німеччині (в самому посольстві це категорично заперечують), попросив відвезти його в аеропорт Буенос-Айреса.

Підігнавши до готелю, де жив Андрій Ковальчук, свій Hyundai Santa Fe, завгосп подивився у нього речі свого нового знайомого, серед яких виявився «дуже важка валіза, вагою 25-30 кілограмів». Вже коли вони під'їхали до аеропорту, пан Ковальчук попросив завгоспа відправити його валізу пізніше, «коли буде готовий літак». При цьому пан Ковальчук пояснив, що всередині знаходяться дороге вино, кава і подарунки. «Всередину я не заглядав»,— повідомив на допиті пан Абянов, вважав, що у валізі 20-25 пляшок вина, «так як за вагою це збігалося». Привізши багаж в посольство, він за вказівкою свого знайомого в кінці 2012 року відправив його «вантажним російським літаком з аеропорту.

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Історія повторилася в 2014 році, коли, згідно зі свідченнями пана Абянова, він на прохання Андрія Ковальчука залишив на зберіганні в посольстві вже дві валізи. Як і раніше, за словами відправника, в багажі перебували дороге вино, каву та печиво. «Нічого кримінального там немає»,— заспокоїв свого знайомого пан Ковальчук. Однак при цьому він попросив обернути валізи в спеціальну пакувальний папір, обв'язати мотузкою і поставити сургучні печатки. «Зазвичай так запаковується дипломатична пошта, яка не піддається огляду»,— повідомив слідчому пан Абянов, знову відправив вантаж через столицю Уругваю в Росію. На цей раз, за його словами, валізи опинилися на борту військово-транспортного літака.

Аналогічним способом були упаковані в 2015 році ще дві валізи, отримані від Андрія Ковальчука, які завгосп кілька місяців зберігав у посольському гаражі. Потім до них додалися ще десять валіз, отримані, за словами підозрюваного, від того ж пана Ковальчука.

Останній також стверджував, що в них кава і вироби з напівкоштовних каменів. Весь вантаж на прохання панів Ковальчука і Абянова один із співробітників посольства прізвища Дронов упакував як дипломатичну пошту. Всі валізи лежали в гаражі посольства, а влітку 2016 року, незадовго до закінчення свого відрядження і повернення в Росію, пан Абянов перевіз їх в підсобку школи. «Не хотів, щоб вони заважали в гаражі»,— пояснив фігурант розслідування.

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Їдучи, завгосп повідомив про валізи своєму наступнику Ігорю Рогову. З останнім пан Ковальчук збирався домовитися, але пильний завгосп, як випливає з матеріалів кримінальної справи, влаштував перевірку валіз, в ході якої були знайдені 362 кг кокаїну. Сам пан Абянов стверджує, що дізнався про вміст валіз вже після свого затримання в кінці минулого року. «Я думав, що роблю контрабанду вина, кави та напівдорогоцінного каміння»,— зазначив пан Абянов.

Джерела у військово-транспортній авіації підтвердили, що в 2012-2015 роках польоти в країни Латинської Америки, включаючи Уругвай, дійсно здійснювалися, «але були поодинокими». Перевезення на бортах валіз з наркотиками військові заперечують.

Як повідомлялося, головний фігурант цієї справи вважає, що наркотики підкинули на територію посольства РФ аргентинської поліцією за участю американських спецслужб.

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Теги: #Посольство РФ#кокаїн для Росії