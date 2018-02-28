Винна Америка: фігурант "кокаїнової справи" заявив про провокацію спецслужб США

Головний фігурант цієї справи вважає, що наркотики на територію посольства РФ підкинуті аргентинською поліцією за участю американських спецслужб.

Виявлений в школі російського посольства в Буенос-Айресі наркотик з'явився там в результаті провокації. Про це заявив заочно звинувачений МВС Росії в організації контрабанди кокаїну з Аргентини Андрій Ковальчук.

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«Ковальчук переконаний, що наркотики були підкинуті аргентинською поліцією за участю у цій провокації американських спецслужб з метою дискредитувати російську дипмісію», - заявив його адвокат.

Ковальчук наполягає, що в 12 валізах, виявлених у школі, перебували не наркотики, а кава, алкоголь, подарунки та особисті речі. За словами адвоката, у його підзахисного є «всі чеки, квитанції і свідки», які це підтверджують. «Судіть самі, якщо він наркобарон, якого з нього роблять, то дивно, що у нього весь цей товар лежить більше року під сходами і ніякої реакції з його боку немає», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, про виявлення 12 валіз з кокаїному будівлі школи на території російського посольства стало відомо в середині лютого. Наркотик був знайдений в грудні 2016 року. Майже 400 кг кокаїну призначалися для відправки до Росії. З території Аргентини контрабандою керували російськомовний поліцейський Іван Близнюк і співробітник охорони аеропорту Олександр Чикало.

У грудні 2017 року в рамках спільної спецоперації двох країн валізи відправили в Росію наповненими борошном. При цьому не відомо, як саме вони були доставлені. Вантаж зустріли колишній співробітник посольства РФ в Аргентині Алі Абянов, а також підприємці Володимир Калмиков і Іштимір Худжамов. Їх затримали, потім суд арештував їх до 13 квітня. Ймовірний організатор контрабанди Андрій Ковальчук, як гадає ФСБ РФ, ховається в Німеччині.