У Конгресі США заявили про втручання Росії в енергетичний ринок

За словами голови Комітету, своїми постами російські агенти намагалися вплинути на думку американців про трубопроводи, викопне паливо, фрекінг і зміну клімату.

Комітет Палати представників конгресу США з науки, космосу і технологій опублікував доповідь про втручання Росії в американський енергетичний ринок.

У доповіді, оприлюдненій на сайті Комітету, сказано, що втручання здійснюється за допомогою "розпалюючих" і "маніпулятивних" повідомлень у соцмережах.

"Американський народ заслуговує на те, щоб дізнатися, що те, що вони бачать в соціальних мережах - це плід роботи іноземної влади, яка прагне підірвати нашу внутрішню енергетичну політику", - заявив голова комітету, республіканець Ламар Сміт.

За словами Сміта, своїми постами російські агенти намагалися вплинути на думку американців про трубопроводи, викопне паливо, фрекінг і зміну клімату.

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На думку авторів доповіді, кінцева мета такого впливу полягала в ослабленні американського енергетичного ринку, який успішно конкурує з російськими енергетичними компаніями на світовому ринку.

У доповіді також наголошується, що в період з 2015 по 2017 роки в соцмережах Twitter, Facebook та Instagram було опубліковано до 10 тисяч постів, що мають ознаки свідомої маніпуляції.

Раніше повідомлялося, що у США готують нові звинувачення проти росіян через втручання у вибори.