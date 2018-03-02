"Справді?": речниця Держдепу США "поставила на місце" російську журналістку (відео)

Речниця Держдепартаменту відповіла, що сказала достатньо на цю тему й прагне вислухати інші запитання.

Речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт на щоденному брифінгу 1 березня не стала відповідати на уточнювальне запитання журналістки з Росії щодо показаної під час виступу президента Росії Володимира Путіна анімації застосування російських ядерних ракет.

Це сталося після розгорнутої відповіді Науерт на запитання кореспондента російського телебачення Олександра Христенка щодо можливості продовження співпраці з Москвою в "глобальних питаннях безпеки", передає "Радіо Свобода".

Читайте також"Ми повністю готові": Пентагон прокоментував заяви Путіна про нову зброю"Зрозуміло, що було сумно спостерігати за відеоанімацією, яка зображає ядерний напад на Сполучені Штати. Ми, безумовно, не отримали задоволення від цього. Ми не вважаємо це поведінкою відповідального гравця на міжнародній арені", – сказала Науерт.

Журналістка з Росії, яка не назвалася, намагалася уточнити, нібито кадри, показані під час виступу Путіна, не зображують напад на США. На це речниця Держдепартаменту відповіла, що сказала достатньо на цю тему й прагне вислухати інші запитання. Але журналістка з Росії спробувала продовжити спілкування і стверджувала, що вона не представляє офіційну позицію своєї країни.

"Справді? – запитала Науерт. – Ми знаємо, що RT та інші російські новинні чи так звані новинні організації фінансовані й керовані російським урядом".

Після цього речниця Держдепартаменту перейшла до відповіді на запитання іншого журналіста.

Як повідомляв УНІАН, США опинилися під ядерним ударом у рекламі нової ракети Путіна.