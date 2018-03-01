США опинилися під ядерним ударом в рекламі нової ракети Путіна (відео)

Кадри випробувань ракетного комплексу «Сармат» були показані в ході виступу Путіна.

Президент Росії Володимир Путін назвав військову міць Росії «надійною гарантією миру на планеті». У мережі з'ясували, що юлюстрацією військової переваги РФ став ракетний удар по території, що нагадує штат Флорида в США.

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У коментарях користувачі відзначили, що відео нагадало їм фрагмент серіалу «Зоряний шлях: Ентерпрайз». Інші згадали кадр з передачі Дмитра Кисельова «Вести недели»: ведучий стояв на тлі заголовка «радіоактивний попіл».

«Адже Кисельов натякав. Натякав. А ви всі сміялися», — зазначив юзер під ніком @kotalkin.

Кадри випробувань ракетного комплексу «Сармат» були показані в ході послання президента Росії Володимира Путіна Федеральним зборам. «Ніякі, навіть перспективні системи ПРО не перешкода для російського ракетного комплексу "Сармат"», — підкреслив Путін.

Пізніше стало відомо, що відео було завантажене на турецький канал YouTube ще в 2012 році.