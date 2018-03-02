"Це вам за пацанів": Кадиров запропонував свою назву для нової ракети Путіна

Раніше нове російське озброєння вже пропонували назвати "Гіві" і "Груди Меланії".

Глава Чечні Рамзан Кадиров запропонував назвати нові російські ракети з ядерними двигунами на честь убитих в Сирії російських військових.

Своїми варіанти він озвучив в Telegram-каналі.

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«Ракету треба назвати на честь наших хлопців, які загинули в Сирії. На честь льотчика... Романа Філіпова, який підірвав себе зі словами: "Це вам за пацанів"..., — написав він.

Також одну з установок Кадиров запропонував назвати «Пальміра», додавши, що це слово перекладається як «диво». «На мій погляд, назва "Пальміра" для ракети зберігає в собі імена всіх тих, хто не шкодуючи життя боровся зі злом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Путіна запропонували назвати нову систему озброєння "Гіві".