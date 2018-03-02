Розгром найманців "Вагнера" у Сирії: Spiegel розповів нову версію

На думку німецьких журналістів, "вагнерівці" загинули випадково.

Журналісти журналу Spiegel вирушили до Сирії, щоб відновити картину бою, в якому знищили російських найманців "Вагнера".

Під час розслідування вони дійшли висновку, що російські найманці не брали прямої участі в битві під Дейр-ез-Зором, а потрапили під удар ВПС США випадково, передає ТСН, посилаючись на Spiegel.

За словами журналістів, кількість росіян, які загинули, значно завищена в попередніх повідомленнях ЗМІ. За інформацією Spiegel, загинули від 10 до 20 російських найманців.

Журналісти також спробували відтворити перебіг подій. Так, за їхньою інформацією, прихильники Асада спробували перебратися із західного берега річки Євфрат на східний. Східний бік є зоною відповідальності США, до того ж на ньому розташовані родовища природного газу, відомі як Коноко. Через це американське командування відкрило попереджувальний вогонь по бійцях, що змусило повернутись їх назад.

Читайте також«М'ясо для Вагнера»: російські ПВК вербують нову партію найманців через оголошення у мережіПроте вночі "асадівці" вдруге спробували переправитись на інший берег. Вони їхали з вимкненими фарами, щоб залишитись непоміченими. Їхній наступ був направлений в бік укріплень опозиції під Хішамом, де також перебував американський спецназ. Інша озброєна група прихильників Асада спробувала атакувати укріплення з боку села Табія.

Через загрозу оточення бази американське командування наказало ВПС і артилерії відкрити масований вогонь на знищення. Від вогню американців загинула і невелика група росіян, що за збігом обставин перебувала в районі Табії, але не брала участі в боях.

У лікарні в Дейр-ез-Зорі німецьким журналістам повідомили, що до них доставили близько десятка тіл росіян. Згодом їх завантажили до транспортнгоо літака, що взяв курс на північ Сирії.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців у Сирії.