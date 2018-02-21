РосЗМІ розповіли про чисельність угруповання "Вагнера" та витрати на утримання найманців

15:20, 21 лютого 2018
Світ
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Ілюстрація / REUTERS

Про це пише Republic із посиланням на список найманців одного з підрозділів, який опинився в розпорядженні видання.

Видання зазначає, що в списку одного з підрозділів значаться особисті номери жетонів по порядку від 1 до 3602. Скільки з власників жетонів досі активно беруть участь у роботі компанії, Republic не уточнює, зазначивши, що як мінімум один фігурант списку - Євген Аліков з Архангельської області - загинув у Сирії у вересні 2017 року. У Алікова був передостанній номер у списку - 3601.

За інформацією Republic, із 3602 людини близько тисячі постійно знаходяться в Краснодарському краї - там у найманців знаходиться табір.

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"У ПВК "Вагнера" часто хочуть потрапити колишні військові та ветерани внутрішніх військ, які в мирному житті не змогли знайти роботу або влаштувалися лише охоронцями", - пише Republic.

Видання зазначає, що витрати на утримання ПВК "Вагнер" склали 16,1-17,4 мільярда рублів за два з половиною роки. Більша частина цих грошей пішла на зарплати найманців. Відзначається, що в Сирії їх середня зарплата становить 240 тисяч рублів на місяць, на базі - близько 80 тисяч рублів. Також до цих витрат входить вартість харчування, спорядження, а також розмір компенсацій родичам знищених найманців (5 мільйонів рублів за кожного).

Джерела Republic заявили, що у ПВК кілька "приватних інвесторів", імена яких вони розкрити відмовилися. При цьому співрозмовник запевнив, що після масового знищення в Сирії "про розпуск самої ПВК мови не йде".

За словами двох найманців, раніше до набору особового складу підходили суворіше: вимагався бойовий досвід, вміння поводитися зі зброєю, здача нормативів із фізичної підготовки і так далі; з 2017 року ці вимоги помітно пом'якшили. Частково цим, частково відсутністю армійської підтримки співрозмовники Republic пояснюють і зростання втрат.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії.

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Теги: #ПВК Вагнера#російські найманці#найманці в Сирії