РосЗМІ розповіли про чисельність угруповання "Вагнера" та витрати на утримання найманців

Незважаючи на масове знищення найманців у Сирії мова про розпуск угруповання ПВК "Вагнера" не йде.

Угруповання ПВК "Вагнер" станом на лютий 2018 року налічує щонайменше 3602 найманця.

Про це пише Republic із посиланням на список найманців одного з підрозділів, який опинився в розпорядженні видання.

Видання зазначає, що в списку одного з підрозділів значаться особисті номери жетонів по порядку від 1 до 3602. Скільки з власників жетонів досі активно беруть участь у роботі компанії, Republic не уточнює, зазначивши, що як мінімум один фігурант списку - Євген Аліков з Архангельської області - загинув у Сирії у вересні 2017 року. У Алікова був передостанній номер у списку - 3601.

За інформацією Republic, із 3602 людини близько тисячі постійно знаходяться в Краснодарському краї - там у найманців знаходиться табір.

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"У ПВК "Вагнера" часто хочуть потрапити колишні військові та ветерани внутрішніх військ, які в мирному житті не змогли знайти роботу або влаштувалися лише охоронцями", - пише Republic.

Видання зазначає, що витрати на утримання ПВК "Вагнер" склали 16,1-17,4 мільярда рублів за два з половиною роки. Більша частина цих грошей пішла на зарплати найманців. Відзначається, що в Сирії їх середня зарплата становить 240 тисяч рублів на місяць, на базі - близько 80 тисяч рублів. Також до цих витрат входить вартість харчування, спорядження, а також розмір компенсацій родичам знищених найманців (5 мільйонів рублів за кожного).

Джерела Republic заявили, що у ПВК кілька "приватних інвесторів", імена яких вони розкрити відмовилися. При цьому співрозмовник запевнив, що після масового знищення в Сирії "про розпуск самої ПВК мови не йде".

За словами двох найманців, раніше до набору особового складу підходили суворіше: вимагався бойовий досвід, вміння поводитися зі зброєю, здача нормативів із фізичної підготовки і так далі; з 2017 року ці вимоги помітно пом'якшили. Частково цим, частково відсутністю армійської підтримки співрозмовники Republic пояснюють і зростання втрат.

Як повідомляв УНІАН, 7 лютого в результаті авіаудару міжнародної коаліції на чолі з США в Сирії загинули понад 100 бійців проурядових сил. Згодом стало відомо, що в Сирії ліквідували найманців так званої російської приватної військової компанії «Вагнер». За різними даними, кількість убитих на початку лютого найманців ПВК «Вагнера» може досягати 600 осіб.

У Кремлі не стали підтверджувати або спростовувати масову загибель російських найманців в Сирії.