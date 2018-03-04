У Польщі стався вибух у житловому будинку: троє загиблих та десятки ранених

Серед постраждалих троє дітей.

У польському місті Познань стався вибух у житловому будинку. Внаслідок інциденту загинуло троє осіб, ще 22 людини були доставлені до лікарні.

Читайте такожУ британському Лестері прогримів вибух, є постраждалі (фоторепортаж, відео)

Як повідомляє TVN24.pl, подія сталася близько 8.00. Спочатку було відомо про одного загиблого, згодом рятувальники знайшли тіла ще двох осіб. Наразі спецслужби продовжують розбирати завали, залучені також рятувальні підрозділи з Варшави та Лодзя. До рятувальної операції залучено близько 160 осіб.

Як зазначає видання серед постраждалих троє дітей. Одна з них, 2-річна дівчинка, з сильними опіками перебуває у відділені дитячої хірургії. Стан ще трьох постраждалих оцінюють як важкий. Деяких постраждалих після огляду виписали з лікарні.

Попередньо причиною вибуху є витік газу, але наразі достовірна причина не відома.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня у Кривому Розі під тиском снігу обвалився дах в одному з цехів заводу. Під завалами рятувальники знайшли тіло робітника.