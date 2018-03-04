У Кривому Розі під тиском снігу обвалився дах заводу: під завалами загинула людина (відео)

Станом на ранок 4 березня пошуково-рятувальні роботи тривали.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області обвалилась покрівля цеху, внаслідок чого загинув працівник.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, інцидент стався напередодні, 3 березня, о 21.14.

«У одноповерховій будівлі цеху, що перебуває на плановому ремонті ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», від снігового навантаження сталося обрушення покрівлі на площі 2 тис. 400 кв. м. На місці рятувальниками було з’ясовано, що під завалами знаходився працівник, віком орієнтовно 25 років», - йдеться у повідомленні.

За даними ДСНС, станом на ранок 4 березня пошуково-рятувальні роботи тривали. За останньою інформацією, об 11.15 під завалами знайдено тіло загиблого працівника.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня у центрі Дніпра на дорозі провалився асфальт, утворилася величезна яма.