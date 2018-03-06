Оскар 2018: ювілейну церемонію дивилася найменша в історії кінопремії кількість глядачів

Церемонія Оскар 2018 виявилася найдовшою трансляцією з 2007 року, вона тривала 3 години 50 хвилин.

Рейтинг церемонії вручення «Оскара» американської кіноакадемії виявився найнижчим в історії кінопремії.

Про це повідомляє Hollywood Reporter.

За даними видання, церемонію подивилися 26,5 мільйона осіб, що на 19% менше, ніж у 2017 році.

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При цьому церемонія виявилася найдовшою трансляцією з 2007 року, вона тривала 3 години 50 хвилин.

Як наголошується, минулого року церемонію подивилися близько 34,3 мільйона людей, що стало найменшою аудиторією з 2008 року, коли «Оскар» подивилися менше 32 мільйонів людей.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна, 90-а за рахунком церемонія нагородження кінопремії "Оскар".

Френсіс Макдорманд визнали найкращою акторкою року за свою роботу у фільмі «Три білборда під Еббінгом, Міссурі». Кращим актором року став Гері Олдмен за роль Вінстона Черчілля у фільмі "Темні часи". Найкращим фільмом визнали фентезійну мелодраму "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.