Оскар 2018: найкращим фільмом року визнано стрічку "Форма води"

Кращими акторами стали Гері Олдмен та Френсіс Макдорменд, найкращим режисером визнано Гільєрмо дель Торо.

Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" 2017 року.

Найкращим фільмом визнано стрічку "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

У номінації "Найкращий актор" перемогу здобув Гері Олдмен за роль Уінстона Черчіля у фільмі "Темні часи".

А "Найкращою акторкою" визнано Френсіс Макдорменд за роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

Кращим режисером став Гільєрмо дель Торо за фільм "Форма води".

Також нагороду в номінаціях "Найкраща пісня" отримала Remember me з мультфільму "Коко", а "Найкращою музикою до фільму" визнано трек у стрічці "Форма води".

Раніше УНІАН повідомляв, що Джеймс Айвері став найстаршою людиною, який був номінований на Оскар і отримав заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Клич мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій".