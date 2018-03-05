Оскар 2018: найкращим фільмом року визнано стрічку "Форма води"
Американська кіноакадемія вручила премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм" 2017 року.
Найкращим фільмом визнано стрічку "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.
У номінації "Найкращий актор" перемогу здобув Гері Олдмен за роль Уінстона Черчіля у фільмі "Темні часи".
А "Найкращою акторкою" визнано Френсіс Макдорменд за роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".
Кращим режисером став Гільєрмо дель Торо за фільм "Форма води".
Також нагороду в номінаціях "Найкраща пісня" отримала Remember me з мультфільму "Коко", а "Найкращою музикою до фільму" визнано трек у стрічці "Форма води".
Раніше УНІАН повідомляв, що Джеймс Айвері став найстаршою людиною, який був номінований на Оскар і отримав заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Клич мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій".