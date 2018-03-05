Оскар 2018: найкращим фільмом року визнано стрічку "Форма води"

06:46, 05 березня 2018
Світ
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Гільєрмо дель Торо / REUTERS

Найкращим фільмом визнано стрічку "Форма води" режисера Гільєрмо дель Торо.

У номінації "Найкращий актор" перемогу здобув Гері Олдмен за роль Уінстона Черчіля у фільмі "Темні часи".

Гері Олдмен / REUTERS

А "Найкращою акторкою" визнано Френсіс Макдорменд за роль у фільмі "Три білборди на кордоні Еббінга, Міссурі".

Френсіс Макдорменд / REUTERS

Кращим режисером став Гільєрмо дель Торо за фільм "Форма води".

Гільєрмо дель Торо / REUTERS

Також нагороду в номінаціях "Найкраща пісня" отримала Remember me з мультфільму "Коко", а "Найкращою музикою до фільму" визнано трек у стрічці "Форма води".

Раніше УНІАН повідомляв, що Джеймс Айвері став найстаршою людиною, який був номінований на Оскар і отримав заповітну статуетку. Зараз Айвері 89 років, а перемогу йому приніс фільм "Клич мене своїм ім'ям" у номінації "Найкращий адаптований сценарій". 

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Новина в сюжеті: Оскар 2018
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