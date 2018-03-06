Журналісти показали табір підготовки найманців "Вагнера" у Росії (фото)

Про те, що табір ПВК базується біля хутора Молькіно, що за 30 кілометрів від Краснодара на південь по трасі М-4 "Дон", ще влітку 2016 року писали ЗМІ.

Біля хутора Молькіно в Краснодарському краї розташовується, напевно, найвідоміша зараз у Росії приватна військова організація — ЧВК "Вагнера", чиї бійці всього за кілька років "відзначилися" у Криму, на Донбасі та Сирії.

Журналісти видання Znak побували в таборі російських найманців. Вони розповіли, що по периметру встановлені відеокамери, але повернуті вони всі об'єктивами всередину, а не назовні. Мабуть, будь-яких дій ззовні тут ніхто не побоюється і важливіше контролювати те, що відбувається всередині табору.

Читайте такожРозгром найманців "Вагнера" у Сирії: Spiegel розповів нову версіюТак, кореспондент видання Ігор Пушкарьов розповів, що на КПП його зустріли військовослужбовці ГРУ в бронежилетах і касках, озброєні штик-ножем. Спочатку його не хотіли пропускати, але потім дозволили йому пройти після фрази "у Сирію".

"Біля казарм кількома групами кучкується близько двох десятків чоловіків. Їхню приналежність важко встановити. На всіх суміш військового та цивільного одягу", - розповів журналіст.

Крім того, він дорогою з табору зустрів колишнього військового, який зараз постійно живе у селищі, контактує і навіть продовжує "працювати" (як саме, не уточнив, - Ред.) з військовослужбовцями військової частини. Регулярно перетинається з "вагнерівцями". За його словами, вони з'явилися в Молькіно близько 5 років тому, "ще до України".

"У перший рік існування цього особливого загону ніхто з місцевих навіть не підозрював. Тільки потім інформація почала хоч якось просочуватися назовні", - зазначили в Znak.

Раніше Republic з посиланням на список найманців одного з підрозділів, який опинився в розпорядженні видання, повідомив, що угрупування ПВК "Вагнер" станом на лютий 2018 року налічує як мінімум 3602 найманці.

Зазначається, що витрати на утримання ПВК "Вагнер" склали 16,1-17,4 мільярда рублів за два з половиною роки. Більша частина цих грошей пішла на зарплати найманців.