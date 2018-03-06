"На це було страшно дивитися": очевидці про отруєного перебіжчика ГРУ в Британії

До моменту прибуття поліції обидві людини на лавці вже були непритомними.

Жителька Солсбері Фрея Черч, закінчивши зміну о 16:00 і повертаючись з роботи, побачила на лавці поблизу торгового центру двох людей, які поводилися дивно.

"Чоловік безладно рухав руками, в очах порожнеча. Дівчина уткнулася в нього обличчям, ніби заснула, очевидно, знепритомніла", - розповідає "Бі-бі-сі" Черч.

Дівчина підійшла ближче, подумавши, що людям, можливо, потрібна допомога. Чоловіком, якого побачила Черч, був перебіжчик з російського ГРУ 66-річний Сергій Скрипаль. На його плечі лежала молода дівчина.

"Поруч нікого не було. Повз проходили люди. Вони оберталися на них. Але йшли далі. Було схоже, що ці двоє були дуже сильно п'яні або прийняли наркотики. Побачити людину в такому неадекватному стані для Солсбері рідкість. Я не знала, що робити", - згадує Черч.

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"Я спробувала піймати погляд чоловіка, щоб заговорити з ним. Думала запитати, як він і дівчина почуваються. Але він був не в собі. Я злякалася і відійшла. Тепер переживаю через це, - додає дівчина. - Треба було, звичайно, набратися сміливості і спробувати допомогти їм".

Поліція прибула до місця події близько 16:15. До цього моменту обидві людини на лавці вже були непритомними.

Очевидці стверджують, що лікарі викликали для евакуації одного з постраждалих вертоліт, побоюючись за його життя. Другого забрала машина швидкої допомоги.

У місцевому відділку поліції запевнили, що зараз в Солсбері жодної загрози здоров'ю людей немає.

Але влада вживає додаткові заходи безпеки, оскільки історія Скрипаля змушує згадати отруєння Олександра Литвиненка в Лондоні в 2006 році.

Тоді колишній офіцер ФСБ був отруєний ізотопом полонію. Розслідування виявило десятки місць в центрі Лондона, які отримали радіоактивне забруднення.

Як повідомляв УНІАН, увечері 5 березня стало відомо, що у Великобританії із сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізований 66-річний громадянин РФ Сергій Скрипаль, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Скрипаль служив у ГРУ Росії, у 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці.

У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, які були засуджені за шпигунство на користь США і Великобританії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих в США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок в Британії.