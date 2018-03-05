У Британії отруїли російського шпигуна-перебіжчика - ЗМІ

Колишній офіцер ГРУ Сергій Скрипаль був засуджений в Росії в 2006 році за звинуваченням у державній зраді. У 2010 році він був помилуваний разом з трьома іншими росіянами.

Засуджений в Росії за держзраду офіцер ГРУ Сергій Скрипаль, можливо, був отруєний невідомою отрутою в англійській Солсбері.

Як повідомляє Бі-бі-сі, напередодні двоє людей - 66-річний чоловік і жінка вдвічі молодша - були доставлені в лікарню, після того як їм стало погано в торговому центрі.

Влада оголосила надзвичайну ситуацію. Торговий центр і деякі інші райони міста були оточені, фахівці в повному обладунку проводили там дезінфекцію. Приймальне відділення лікарні було закрите, але потім відчинилося.

Сусіди розповіли, що поліція приїхала в будинок Скрипаля близько п'ятої вечора і з тих пір не покидала його. За їхніми розповідями, Скрипаль - привітний чоловік. Кілька років тому він втратив дружину.

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Поліція розслідує інцидент.

Скрипаль був засуджений у 2006 році, а в 2010 році помилуваний разом з трьома іншими росіянами. Пізніше їх обміняли на затриманих у США російських агентів. Скрипаль проживає у Великобританії.

Сергій Скрипаль народився в 1951 році. Довгий час служив у Головному розвідувальному управлінні, а потім пішов у відставку в званні полковника. Протягом декількох років працював в управлінні справами російського МЗС.

У грудні 2004 року ФСБ заарештувала Скрипаля, звинувативши його у співробітництві з британською розвідкою. На нього завели справу про держзраду. Слідство прийшло до висновку, що Скрипаль був завербований ще в 1995 році. Російська влада вважає, що навіть після звільнення екс-розвідник продовжував передавати секретні дані, які добував через колишніх товаришів по службі.

Скрипаль визнав свою провину і в 2006 році був засуджений Московським окружним військовим судом на 13 років тюремного ув'язнення в колонії суворого режиму. Його позбавили всіх звань.

Повністю свій термін Скрипаль не відсидів. У липні 2010 року його, а також вченого Ігоря Сутягіна і ще двох засуджених за зраду росіян Олександра Запорізького і Геннадія Василенка обміняли на групу російських розвідників, викритих у США. В їх числі були генерал-майор СЗР Михайло Васенков і Анна Чапман.

Указ про помилування Скрипаля підписав президент Росії Дмитро Медведєв - повідомлялося, що він і троє інших росіян звернулися з відповідними зверненнями.