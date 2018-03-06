У Путіна відповіли "по-російськи", коментуючи отруєння екс-полковника ГРУ Скрипаля

За словами прес-секретаря президента РФ, у Кремлі не знають, що саме могло стати причиною отруєння екс-розвідника, визнаного Москвою винним у шпигунстві на користь Британії.

У Кремлі заявили, що не мають інформації стосовно екс-полковника Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії Сергія Скрипаля, якого було отруєно у Великій Британії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Я, на жаль, не можу вам висловити якусь реакцію, тому що ми не маємо в своєму розпорядженні жодної інформації. Ви знаєте, як він опинився на Заході, внаслідок яких дій і рішень. Я не повторюватиму цього», - сказав Пєсков.

Він також зазначив, що в Кремлі не мають інформації, що могло стати причиною трагічної ситуації, чим займався Скрипаль і з чим це може бути пов'язано.

«Москва завжди відкрита для взаємодії», - сказав Пєсков у відповідь на питання, чи готова Москва співпрацювати зі слідством.

Читайте також"На це було страшно дивитися": очевидці про отруєного перебіжчика ГРУ в Британії"Не можу прокоментувати. Але, власне, що називається "довго себе чекати не змусили", кажучи по-російськи. Розумію, що складно перекласти це на англійську, але тим не менше", - відповів Пєсков на прохання журналістів прокоментувати думку про причетність росіян до отруєння Скрипаля, передають "Ведомости".

Як повідомляв УНІАН, отруєний колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його супутниця залишаються у відділенні інтенсивної терапії однієї з британських лікарень.

Тим часом частина центру міста Солсбері на півдні Англії залишається закритою, фахівці в захисному одязі продовжують роботи зі знезараження вулиці.

«Разом із нашими агентствами-партнерами ми ведемо кілька досліджень, щоб точно визначити, що призвело до того, що ці дві людини знепритомніли, і з'ясувати, чи є ознаки злочинної діяльності», - заявив представник поліції графства Вілтшир Крейг Голден.

Увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипаль і жінці приблизно вдвічі молодша за нього стало погано в торговому центрі в Солсбері.

Скрипаль служив у ГРУ Росії, в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника. У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.