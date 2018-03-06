Стало відомо, чим отруїли російського екс-розвідника Скрипаля

Британські видання пишуть, що колишній російський шпигун був отруєний фентанілом - опіоїдним анальгетиком.

Екс-полковник Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії Сергій Скрипаль міг бути отруєний специфічним анестетиком фентанілом.

Про це з посиланням на власні джерела пишуть відразу кілька авторитетних британських видань. Так, наприклад, таку версію висуває The Guardian.

При цьому видання The Times пише, що версія отруєння фентанілом розглядається, однак не є основною.

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Фентаніл (Phentanylum) - опіоїдний анальгетик. Застосовується головним чином як анальгетик в анестезіології. Раніше широко застосовувався для нейролептаналгезії в поєднанні з нейролептиками, в складі комбінованого препарату "таламонал".

Тривале вживання фентанілу загрожує розвитком наркоманії, причому токсична дія цього препарату більш різноманітна у порівнянні з морфіном, оскільки за своєю хімічною структурою він має з ним мало спільного. Біологічний вплив фентанілу відрізняється від того, яке викликається героїном, з тим винятком, що фентаніл може бути в сотні разів сильнішим. Фентаніл найчастіше використовується для внутрішньовенного введення, але, як і героїн, може бути викурений або прийнятий інтраназально.

Як повідомляв УНІАН, отруєний колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його супутниця залишаються у відділенні інтенсивної терапії однієї з британських лікарень.

Тим часом частина центру міста Солсбері на півдні Англії залишається закритою, фахівці в захисному одязі продовжують роботи зі знезараження вулиці. «Разом із нашими агентствами-партнерами ми ведемо кілька досліджень, щоб точно визначити, що призвело до того, що ці дві людини знепритомніли, і з'ясувати, чи є ознаки злочинної діяльності», - заявив представник поліції графства Вілтшир Крейг Голден.

Увечері 5 березня стало відомо, що у Великій Британії з сильним отруєнням невідомою рідиною госпіталізовано 66-річного громадянина РФ Скрипаля, якого суд у Москві визнав винним у шпигунстві на користь британської служби зовнішньої розвідки MI-6.

Згідно з повідомленням, 4 березня Скрипаль і жінці приблизно вдвічі молодша за нього стало погано в торговому центрі в Солсбері. Скрипаль служив у ГРУ Росії, в 1999 році пішов у відставку, маючи звання полковника.

У 2004 році його заарештували, а в 2006 році Московський окружний військовий суд визнав Скрипаля винним у шпигунстві та засудив його до 13 років в'язниці. У 2010 році тодішній президент Росії Дмитро Медведєв помилував Скрипаля. Після цього колишнього розвідника і ще трьох росіян, засуджених за шпигунство на користь США і Великої Британії, обміняли на десятьох агентів російських спецслужб, затриманих у США в червні того року. Після цього Скрипаль отримав притулок у Британії.