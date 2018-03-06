У Сирії при посадці на базі Хмеймім розбився російський літак, загинули 32 людини

Причиною авіакатастрофи могла стати технічна несправність.

Російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії під час заходження на посадку, 32 особи загинули.

Про це УНІАН повідомили у Міноборони РФ.

"6 березня близько 15.00 мск при заходженні на посадку на аеродромі Хмеймім зазнав аварії російський транспортний літак Ан-26. За попередніми даними, на борту літака перебували 26 пасажирів і шість членів екіпажу. Всі вони загинули", - йдеться в повідомленні.

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Як наголошується у повідомленні, "причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність. За доповіддю з місця, вогневого впливу по літаку не було. Комісія Міноборони Росії вивчатиме всі можливі версії події".

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКС над північно-західною сирійською провінцією Ідліб.