У Сирії збили російський штурмовик Су-25 (відео з місця падіння)
Сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКС над північно-західною сирійською провінцією Ідліб. «Повстанці збили Су-25. Російський пілот спустився на парашуті, перш ніж потрапив в полон», - повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.
Читайте такожУ Сирії розбився російський Су-24, екіпаж загинувЦю інформацію підтверджують польові джерела телеканалу Sky News Arabia. За їхніми даними, літак був збитий за допомогою ПЗРК.
Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) з посиланням на Вільну сирійську армію повідомляє, що пілот загинув.
Російське міністерство оборони поки не коментує ситуацію.
Угруповання Вільної сирійської армії «Джейш ен-Наср» на своєму каналі в YouTube опублікувало відео падіння літака. На кадрах видно, що у штурмовика Су-25 горить правий двигун, після чего пілот приймає рішення катапультуватися.
У Twitter з'явився відеозапис з місця падіння літака. На відео чути, як бойовики кричать: "Аллаху Акбар". Вони стрибають по крилу збитого літака, на якому намальована червона зірка.
#Pt. #RuAF Su-25's wreckage after Rebels shot it down in SE. #Idlib CS. pic.twitter.com/slHAyNgB8d— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) February 3, 2018