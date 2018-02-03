У Сирії збили російський штурмовик Су-25 (відео з місця падіння)

За попередньою інформацією, літак був збитий за допомогою ПЗРК.

Сирійські повстанці збили штурмовик Су-25 російських ВКС над північно-західною сирійською провінцією Ідліб. «Повстанці збили Су-25. Російський пілот спустився на парашуті, перш ніж потрапив в полон», - повідомили в Сирійському центрі моніторингу за дотриманням прав людини.

Читайте такожУ Сирії розбився російський Су-24, екіпаж загинувЦю інформацію підтверджують польові джерела телеканалу Sky News Arabia. За їхніми даними, літак був збитий за допомогою ПЗРК.

Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) з посиланням на Вільну сирійську армію повідомляє, що пілот загинув.

Російське міністерство оборони поки не коментує ситуацію.

Угруповання Вільної сирійської армії «Джейш ен-Наср» на своєму каналі в YouTube опублікувало відео падіння літака. На кадрах видно, що у штурмовика Су-25 горить правий двигун, після чего пілот приймає рішення катапультуватися.

У Twitter з'явився відеозапис з місця падіння літака. На відео чути, як бойовики кричать: "Аллаху Акбар". Вони стрибають по крилу збитого літака, на якому намальована червона зірка.