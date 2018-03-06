Катастрофа російського Ан-26: літак вилетів з передмістя Алеппо, на борту були цивільні - ЗМІ

Ан-26 вилетів з аеродрому Квайрес в передмісті Алеппо, після цього він здійснив дві проміжні посадки і попрямував в Хмеймім.

Ан-26, що розбився в Сирії, був приписаний до 6-ої армії ВКС, він був відряджений в Сирію і базувався на аеродромі Хмеймім.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за штурвалом літака, що розбився, знаходився майор Смирнов. Всього на борту знаходилися декілька цивільних осіб.

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«Ан-26 вилетів з аеродрому Квайрес в передмісті Алеппо. Після цього він здійснив дві проміжні посадки і попрямував в Хмеймім. Розбився літак в 14:51 за місцевим часом», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міноборони РФ, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії, 32 людини загинули.

Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.