Катастрофа російського Ан-26: літак вилетів з передмістя Алеппо, на борту були цивільні - ЗМІ

16:49, 06 березня 2018
Світ
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Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги / фото t.me/breakingmash

Як повідомляє Telegram-канал Mash, за штурвалом літака, що розбився, знаходився майор Смирнов. Всього на борту знаходилися декілька цивільних осіб.

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«Ан-26 вилетів з аеродрому Квайрес в передмісті Алеппо. Після цього він здійснив дві проміжні посадки і попрямував в Хмеймім. Розбився літак в 14:51 за місцевим часом», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міноборони РФ, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії, 32 людини загинули.

Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги.

Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.

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Теги: #ЗС РФ в Сирії#катастрофа Ан-26 в Сирії