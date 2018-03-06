При катастрофі російського Ан-26 в Сирії міг загинути генерал ЗС РФ – ЗМІ

Серед загиблих в авіакатастрофі в Сирії були також і бійці ПВК «Вагнер».

В результаті катастрофи військового транспортника Ан-26 в сирії міг загинути генерал-майор ЗС РФ.

Читайте такожКатастрофа російського Ан-26: літак вилетів з передмістя Алеппо, на борту були цивільні - ЗМІПро це повідомляє Telegram-канал WarGonzo, посилаючись на власні джерела.

За непідтвердженою інформацією, під час аварії літака загинув генерал-майор В. Р. Єремєєв.

Повідомляється також, що серед загиблих в авіакатастрофі в Сирії були в тому числі і бійці ПВК «Вагнер».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією міноборони РФ, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймим в Сирії, 32 людини загинули.

Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.