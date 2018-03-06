На борту Ан-26, що розбився в Сирії, перебували 39 російських військових

На борту перебували 33 пасажира і шість членів екіпажу. Всі вони військовослужбовці Збройних Сил РФ.

Шість членів екіпажу і 33 пасажира перебували на борту зазнав аварії при заході на посадку на аеродромі Хмеймым Ан-26.

Про це повідомили в Міноборони РФ, передає "ТАСС".

"За уточненими даними, на борту транспортного літака Ан-26, який зазнав аварії при заході на посадку на аеродромі Хмеймым, перебували 33 пасажири і шість членів екіпажу. Всі вони військовослужбовці Збройних Сил РФ. Вогневого впливу на літаку не було. Комісія Міноборони Росії вивчає всі можливі версії події", - повідомили у відомстві.

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"Сім'ям і близьким загиблих військовослужбовців військовим відомством буде надана вся можлива і необхідна допомога і підтримка", - підкреслили у військовому відомстві.

Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії.

Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Причиною авіакатастрофи, за попередньою інформацією, могла стати технічна несправність.