У Саудівській Аравії жінки вперше взяли участь у бігових змаганнях (відео)

Більше півтора тисяч жінок у хіджабах подолали три кілометри, найкращий результат показала учасниця, що пробігла відстань за 15 хвилин.

У Саудівській Аравії вперше жінкам дозволили взяти участь у бігових змаганнях.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Більше півтора тисяч жінок у хіджабах подолали три кілометри. Кращий результат показала учасниця, що пробігла відстань за 15 хвилин.

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Останні кілька місяців у Саудівській Аравії почалися серйозні зрушення у правах жінок. У січні їм вперше дозволили відвідати футбольний матч. А вже з червня тамтешні жінки зможуть вільно керувати автомобілями.

Раніше Саудівська Аравія почала видачу ліцензій кінотеатрам, яких не було в країні 30 років.