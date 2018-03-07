У Саудівській Аравії жінки вперше взяли участь у бігових змаганнях (відео)
12:45, 07 березня 2018Світ
623 0
Більше півтора тисяч жінок у хіджабах подолали три кілометри, найкращий результат показала учасниця, що пробігла відстань за 15 хвилин.
У Саудівській Аравії вперше жінкам дозволили взяти участь у бігових змаганнях
У Саудівській Аравії вперше жінкам дозволили взяти участь у бігових змаганнях.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Більше півтора тисяч жінок у хіджабах подолали три кілометри. Кращий результат показала учасниця, що пробігла відстань за 15 хвилин.
Читайте такожВ Омані жінкам дозволили водити таксі, вони будуть відрізнятися кольором
Останні кілька місяців у Саудівській Аравії почалися серйозні зрушення у правах жінок. У січні їм вперше дозволили відвідати футбольний матч. А вже з червня тамтешні жінки зможуть вільно керувати автомобілями.
Раніше Саудівська Аравія почала видачу ліцензій кінотеатрам, яких не було в країні 30 років.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter