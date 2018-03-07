У Саудівській Аравії жінки вперше взяли участь у бігових змаганнях (відео)

12:45, 07 березня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Більше півтора тисяч жінок у хіджабах подолали три кілометри. Кращий результат показала учасниця, що пробігла відстань за 15 хвилин.

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Останні кілька місяців у Саудівській Аравії почалися серйозні зрушення у правах жінок. У січні їм вперше дозволили відвідати футбольний матч. А вже з червня тамтешні жінки зможуть вільно керувати автомобілями.

Раніше Саудівська Аравія почала видачу ліцензій кінотеатрам, яких не було в країні 30 років.

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Теги: #Саудівська Аравія#забіг жінок