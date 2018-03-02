Саудівська Аравія почала видачу ліцензій кінотеатрам, яких не було в країні 30 років

Кінотеатри в Саудівській Аравії були закриті на початку 1980-х років через релігійних діячів, які вважали розважальні заходи "розсадником пороку".

Міністерство культури та інформації Саудівської Аравії почало видавати ліцензії на управління кінотеатрами, які повинні відкритися в країні у березні після понад 30 років заборони.

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Як повідомляється на сайті відомства, запроваджуються три види ліцензій: на створення і роботу кінотеатру, а також на управління ним. Глава міністерства Авад бін Салех аль-Аллад зазначив, що сектор кіно «має важливе значення для культурного та творчого багатства, а також є каталізатором для сектору послуг і відпочинку». Влада Саудівської Аравії розраховує, що завдяки створенню кінотеатрів не тільки з'являться нові робочі місця, але і розширяться можливості для проведення дозвілля в королівстві, передає kommersant.ru.

Кінотеатри в Саудівській Аравії були закриті на початку 1980-х років через тиск релігійних діячів, які вважали публічні та розважальні заходи «розсадником пороку». Відкриття кінотеатрів стало можливим завдяки реформаторській політиці наслідного принца Мухаммеда бен Салмана аль-Сауда. Він виступив ініціатором програми радикальних економічних реформ «Бачення Королівства Саудівська Аравія: 2030», прийнятої в квітні 2016 року і передбачає відхід від нафтоорієнтованості.