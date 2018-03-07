Американська порноакторка подає до суду на Дональда Трампа

Порноакторка Стефані Кліффорд позивається до президента США. Вона стверджує, що мала з ним сексуальні стосунки у 2006-2007 роках, тобто невдовзі після того, як Дональд Трамп одружився з Меланією.

Порноакторка Стефані Кліффорд, відома під псевдонімом Stormy Daniels (у перекладі з англійської - "запальна Деніелс"), подає до суду на президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.

Позивачка хоче анулювати угоду про нерозголошення інформації щодо сексуальних відносин, які вона буцімто мала з Трампом у 2006-2007 роках, пише DW.

Це випливає з судових документів, які оприлюднив адвокат Кліффорд у вівторок, 6 березня, передає інформагенція dpa. Одним з аргументів предстаників акторки є те, що Трамп особисто не підписав подібну угоду, і тому вона не може вважатися чинною.

У лютому адвокат Трампа Майкл Коен підтвердив, що він особисто та з власних коштів заплатив акторці 130 тисяч доларів у жовтні 2016 року, тобто напередодні президентських виборів у США. Адвокат Трампа заперечував чутки про те, що його шеф мав зв'язок із Кліффорд.

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Згідно з документами, які оприлюднив адвокат Кліффорд, Коен залякував і тиснув на позивачку, щоб змусити її підписати неправдиву заяву, в якій вона заперечує свої відносини з Трампом. Кліффорд стверджує, що її сексуальні стосунки з Трампом розпочалися у 2006 році під час зіркового турніру з гольфу на озері Тахо, тобто через рік після одруження Дональда та Меланії Трамп. Порноакторка стверджує, що її стосунки з теперішнім президентом США продовжувалися також у 2007 році.

Раніше різні жінки неодноразово звинувачували Дональда Трампа в сексуальних домаганнях і сексизмі.