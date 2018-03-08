Трамп виграв суд у порноактриси Стормі Деніелс

У Білому домі стверджують, що цю справу вже давно було виграно в арбітражі.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що адвокати Трампа вже виграли суд проти порноакторки Стефані Кліффорд, більш відомої під псевдонімом Стормі Деніелс.

Вона зазначила, що суд відбувся давно, передає Market Watch.

"Президент прямо на це відповів та ясно дав зрозуміти, що жодне з цих тверджень не є правдою. Цю справу вже було виграно в арбітражі", - заявила Сандерс.

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Раніше повідомлялося, що порноактриса Стефані Кліффорд, більш відома під псевдонімом Стормі Деніелс, подала позов проти президента США Дональда Трампа.

Вона заявила, що Трамп не підписав договір про нерозголошення їх стосунків, які тривали з літа 2006 року до початку 2007 року