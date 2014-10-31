Пореченков "прикинувся дурнем" і переконує, що стріляв холостими, а кадри в аеропорту - постановочні
Російський актор постарався "виправдати" постріли з кулемета бойовиків в окупованій частині аеропорту в Донецьку.
Актор Михайло Пореченков заявляє, що кадри, на яких він стріляє з кулемета в частині аеропорту Донецька, яка зайнята бойовиками, нібито були постановочними, а патрони холостими, повідомляє російське агентство ТАСС.
"Звичайно це були постановочні кадри і навіть патрони холості. Навіщо ж роздувають так цю історію", - сказав актор.
Він зазначив, що в аеропорту йде постійна стрілянина. "Тому я одягнув каску просто заради моєї безпеки. Іншої, крім як з цим написом (преса), під рукою не виявилося", - пояснив Пореченков.
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Коментуючи заяви ЗМІ про те, що він цілився у бік українських силовиків, Пореченков сказав: "Ні в кого не стріляв ні в аеропорту, ні ще де б то не було в ході свого перебування на території ДНР".
Як повідомляв УНІАН, вчора, 30 жовтня, російський актор Михайло Пореченков поспілкувався з бойовиками із терористичної організації «ДНР» і зробив кілька пострілів з кулемета. Під час відвідин аеропорту на акторі була каска з написом «Преса».
Він заявив, що привіз медикаменти та фільм "Піддубний", який заборонений в Україні.