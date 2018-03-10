Путін заявив, що його прес-секретар іноді "несе пургу"
Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не може контролювати співробітників Адміністрації Президента, зазначивши, що його прес-секретар Дмитро Пєсков іноді "несе пургу".
Про це він розповів в інтерв'ю американському каналу NBC.
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"...невже Ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку «пургу», я дивлюся і думаю: чого він там розповідає? Хто доручив йому це?", - розповів Путін.
Він також додав, що не коментує висловлювання співробітників Адміністрації Президента або Уряду, яких понад 2 тисячі.
"У мене своя робота", - сказав президент РФ.
Як повідомляв УНІАН, коментуючи тему, що стосується звинувачень, які були висунуті 13 росіянам у втручанні в американські вибори, Путін заявив: "Це не мої проблеми".