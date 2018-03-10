Путін заявив, що його прес-секретар іноді "несе пургу"

Він так само заявив, що не може контролювати всіх своїх співробітників.

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що не може контролювати співробітників Адміністрації Президента, зазначивши, що його прес-секретар Дмитро Пєсков іноді "несе пургу".

Про це він розповів в інтерв'ю американському каналу NBC.

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"...невже Ви думаєте, що я кожного контролюю? Он Пєсков сидить навпроти, мій прес-секретар, він несе іноді таку «пургу», я дивлюся і думаю: чого він там розповідає? Хто доручив йому це?", - розповів Путін.

Він також додав, що не коментує висловлювання співробітників Адміністрації Президента або Уряду, яких понад 2 тисячі.

"У мене своя робота", - сказав президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, коментуючи тему, що стосується звинувачень, які були висунуті 13 росіянам у втручанні в американські вибори, Путін заявив: "Це не мої проблеми".