"Нудно, дівчата": Путін про хіматаки на мирних жителів у Сирії

23:24, 10 березня 2018
Світ
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Володимир Путін / REUTERS

Путін вважає звинувачення безпідставними, пише NBC.

"По–перше, уряд Сирії давно знищив хімічну зброю. По–друге, ми знаємо про плани бойовиків інсценувати застосування хімічної зброї з боку сирійської армії. А по–третє, це всі спроби, які неодноразово в недалекому минулому мали місце ці звинувачення, використання цього як привід для консолідації зусиль у боротьбі з Асадом. Нам це все добре відомо, зрозуміло і навіть нецікаво. Так і хочеться сказати: нудно, дівчата", - сказав Путін.

На запитання журналіста, чи нудні Путіну загиблі від отруєння зарином діти, президент РФ заявив, що для нього недостатньо доказів – чи було застосовано хімічну зброю і чи  була вона випущена з боку урядових військ, а загиблі "трапляються на війні". Розслідування ООН з розтином загиблих від газу, Путін вважає недостатнім.

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"Для того щоб бути впевненим у цьому, потрібно провести ретельне розслідування з виїздом на місце, зі збором доказів. Нічого цього зроблено не було. Давайте зробимо", - сказав Путін.

Журналіст NBC зазначив, що саме Росія стала на шляху одного з етапів розслідування, не давши оглянути вертольоти, а також те, що Росія обіцяла запобігти хімічним нападам в Сирії.

"Я скажу, що ми не маємо до цього: а) ніякого відношення; і ми вимагаємо повноцінного розслідування", - сказав російський президент.

13 січня 2018 року під час атаки сил Асада в сирійській провінції Східна Гута проти мирного населення застосували отруйний газ і повторили атаку 22 січня. Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Кремль разом з режимом Башара Асада несе відповідальність за загибель людей.

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Теги: #хіматаки в Сирії#Путін Сирія