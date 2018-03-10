"Нудно, дівчата": Путін про хіматаки на мирних жителів у Сирії

Для президента РФ доказів застосування хімзброї владою недостатньо.

Президент Росії Володимир Путін пожартував у відповідь на питання журналіста каналу NBC про застосування хімічної зброї урядом Сирії.

Путін вважає звинувачення безпідставними, пише NBC.

"По–перше, уряд Сирії давно знищив хімічну зброю. По–друге, ми знаємо про плани бойовиків інсценувати застосування хімічної зброї з боку сирійської армії. А по–третє, це всі спроби, які неодноразово в недалекому минулому мали місце ці звинувачення, використання цього як привід для консолідації зусиль у боротьбі з Асадом. Нам це все добре відомо, зрозуміло і навіть нецікаво. Так і хочеться сказати: нудно, дівчата", - сказав Путін.

На запитання журналіста, чи нудні Путіну загиблі від отруєння зарином діти, президент РФ заявив, що для нього недостатньо доказів – чи було застосовано хімічну зброю і чи була вона випущена з боку урядових військ, а загиблі "трапляються на війні". Розслідування ООН з розтином загиблих від газу, Путін вважає недостатнім.

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"Для того щоб бути впевненим у цьому, потрібно провести ретельне розслідування з виїздом на місце, зі збором доказів. Нічого цього зроблено не було. Давайте зробимо", - сказав Путін.

Журналіст NBC зазначив, що саме Росія стала на шляху одного з етапів розслідування, не давши оглянути вертольоти, а також те, що Росія обіцяла запобігти хімічним нападам в Сирії.

"Я скажу, що ми не маємо до цього: а) ніякого відношення; і ми вимагаємо повноцінного розслідування", - сказав російський президент.

13 січня 2018 року під час атаки сил Асада в сирійській провінції Східна Гута проти мирного населення застосували отруйний газ і повторили атаку 22 січня. Після цього держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Кремль разом з режимом Башара Асада несе відповідальність за загибель людей.