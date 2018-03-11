Путін звинуватив США у витраті мільярдів доларів на "державний переворот в Україні"

Президент РФ заявив, що не розуміє, чому його країну карають санкціями.

Санкції проти РФ були запроваджені США необґрунтовано.

Про це заявив в інтерв’ю одному з американських телеканалів президент Росії Володимир Путін, як повідомляє прес-служба Кремля.

Він зауважив американській журналістці, що "не ми ж записали вас у вороги", а Сполучені Штати запровадили антиросійські санкції. На запитання про те, чи знає він, чому вони з’явилися, Путін відповів: "Ні, я не знаю". І одразу ж задав зустрічне питання про Україну.

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"Я можу тоді вам інше питання задати: а навіщо ви сприяли державному перевороту в Україні? Ну, навіщо ви це зробили? Ви прямо, публічно визнали, що витратили на це мільярди доларів. Публічно ж ваші офіційні особи про це сказали. Навіщо підтримувати держпереворот, озброєну боротьбу на території інших країн? Навіщо ви поставили ракетні системи уздовж наших кордонів?", - сказав Путін.