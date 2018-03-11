На Трампа подали скаргу в мін'юст за приховування передачі грошей порнозірці
04:05, 11 березня 2018Світ
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Американська організація CREW вимагає від відомства розслідувати той факт, що у фінансових звітах Трампа не вказана передача грошей порнозірці Стеффані Кліффорд.
Дональд Трамп / REUTERS
Американська організація CREW, що займається цивільним контролем у питаннях етики подала до мін'юсту США скаргу на президента країни Дональда Трампа.
Як повідомляє The Hill, CREW вимагає від відомства розслідувати той факт, що у фінансових звітах Трампа не вказана передача грошей порнозірці Стеффані Кліффорд, відомій як Стормі Деніелс.
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Раніше Кліффорд заявляла, що отримала від Трампа гроші за мовчання про їх «інтимний зв'язок», що мав місце в 2006-2007 роках, коли президент США вже був одружений на Меланії Трамп. Вона подала в суд на Трампа з вимогою розірвати договір, бо на документі не вистачало його підпису.
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