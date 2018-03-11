Президентом Чилі став мільярдер Себастьян Піньєра

Він змінив соціаліста Мішель Бачелет, яка правила країною з 2014 року.

Президентом Чилі став 68-річний мільярдер, голова партії "Національне оновлення" Себастьян Піньєра.

Він змінив Мішель Бачелет, яка правила країною з 2014 року, повідомляє РІА Новости.

Церемонія інавгурації пройшла в будівлі національного конгресу південноамериканської країни й транслювалась в ефірі місцевого телебачення.

Бачелет особисто передала президентську стрічку своєму наступнику на цій посаді, й Піньєра склав присягу як новий глава держави.

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Піньєра переміг на президентських виборах у грудні 2017 року, випередивши в другому турі сенатора-лівоцентриста Алехандро Гільієра. Піньєра став президентом вдруге - він вже обіймав пост глави держави з 2010 по 2014 рік. Піньєра прийшов у політику в 1989 році, до цього багато років пропрацював у економічних та банківських інституціях, займався інвестиційною діяльністю. За даними журналу Forbes, у 2017 році статки Піньєри становили 2,7 млрд доларів.

Від політика ліберальної формації Піньєри спостерігачі очікують зміни курсу після правління соціаліста Бачелет у бік забезпечення зростання економіки та скасування низки реформ у податковій та соціальній сфері, зроблених його попередницею. На думку Піньєри, вони боляче вдарили по економіці Чилі, яка є найбільшим світовим виробником міді.

Крім того, в неділю палату депутатів чилійського парламенту очолила соціалістка Майя Фернандес, онука поваленого в 1973 році президента Сальвадора Альєнде.