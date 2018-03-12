Пентагон: влада РФ може скільки завгодно витрачати на "гонку озброєнь з самими собою"

За словами директора ЦРУ, американські спецслужби та армія роблять все, щоб захистити американців від тих загроз, про які говорив Путін.

Директор Центрального розвідувального управління США Майк Помпео не вбачає нічого нового в заявах російського президента Володимира Путіна про “чудотворні“ ракетно-ядерні озброєння, якими володіє Росія.

ЦРУ і Міністерство оборони уважно стежать за тим, що робить Росія, інформація США про російську ядерну зброю і ракети досить точні, заявив Помпео у недільному інтерв'ю Fox News, передає Радіо Свобода.

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За його словами, американські спецслужби та армія роблять все, щоб захистити американців від тих загроз, про які говорив Путін.

Трохи раніше оцінку заявам президента Росії, які містилися у посланні Федеральним зборам, дав шеф Пентагону Джим Маттіс. Він також зауважив, що декларації російського президента його “розчарували, але не здивували“. За його словами, “нічого нового про російське озброєння він з промови Путіна не виніс“. Російська влада може витрачати скільки завгодно грошей на гонку озброєнь з самими собою на шкоду своєму народові. Підхід це не змінює, сказав міністр.

Говорячи про згадані Путіним ракетах, які в змозі пробити американську ПРО, Маттіс вказав, що протиракетний щит США покликаний захистити країну від Ірану і Північної Кореї, а не від Росії.

Крім того, в розмові з журналістами по дорозі на Близький Схід глава Пентагону застеріг Сирію від нових хімічних атак, зазначивши, що подібні кроки були б “вельми нерозумними“.