Британські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)
17:22, 01 листопада 2014Світ
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Учора британські винищувачі Typhoon перехопили російський стратегічний бомбардувальник Ту-95, який наближався до повітряного простору королівства.
Британський винищувач сфотографував російський літак / Міністерство оборони Великобританії
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на речницю Міноборони країни.
"Радянський літак Ту-95, який летів у міжнародному повітряному просторі, був перехоплений винищувачами Королівських повітряних сил з бази Лоссімут у Шотландії, які супроводжували його через район політної інформації Великобританії (повітряний простір, де забезпечується політно інформаційне обслуговуваня та аварійне оповіщення - ред.)", - повідомила вона.
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