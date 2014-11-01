Британські винищувачі перехопили ще один російський бомбардувальник (фото)

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на речницю Міноборони країни.

"Радянський літак Ту-95, який летів у міжнародному повітряному просторі, був перехоплений винищувачами Королівських повітряних сил з бази Лоссімут у Шотландії, які супроводжували його через район політної інформації Великобританії (повітряний простір, де забезпечується політно інформаційне обслуговуваня та аварійне оповіщення - ред.)", - повідомила вона.

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