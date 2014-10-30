Міноборони Польщі: НАТО вимагатиме від Росії пояснити "надактивність" її літаків у Європі

Західний військово-політичний блок НАТО вимагатиме від Російської Федерації пояснень з приводу надзвичайної активності її військових літаків у небі над Європою.

Як передає кореспондент УНІАН з Польщі, про це заявив віце-прем'єр та міністр оборони Польщі Томаш Сємоняк сьогодні у Варшаві.

"Думаю, що НАТО буде звертатися до Росії, аби вона пояснила, з чим це пов'язано, бо насправді той масштаб перевищує нормальний рівень", - сказав міністр, коментар якого показали в ефірі польські телеканали.

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Також він позитивно оцінив реакцію відповідних служб Альянсу, які, за, його словами, підтвердили ефективність оборонних систем.

"Ми не шукаємо підводних човнів у глибинах, але якщо є якесь порушення, то ми знаємо, що діється", - додав він, натякаючи на нещодавній інцидент з пошуком Швецією російського підводного човна.

Як повідомляв УНІАН, 29 жовтня НАТО заявило, що зафіксовано надзвичайну активність російських військових літаків у європейському повітряному просторі, котра змусила підняти в повітря перехоплювачів та створила загрозу для цивільного авіатранспорту.

За даними Альянсу, чотири формації російських літаків, в яких були стратегічні бомбардувальники Ту-95 та винищувачі МІГ-31, літали на Балтійським та Чорним морем, а також над Атлантичним океаном.

Для їх перехоплення були використані літаки повітряних сил Норвегії, Великої Британії, Німеччини, Португалії та Туреччини.