У Росії в отруєнні екс-шпигуна Скрипаля "побачили" український слід

Екс-глава ФСБ розповів, де, на його думку, міг зберігатися газ "Новачок".

Нервово-паралітична речовина з групи бойових газів під назвою "Новачок", якою були отруєні колишній полковник ГРУ Сергій Скрипаль і його донька Юлія, могла зберігатися на території будь-якої колишньої республіки СРСР.

Про це заявив колишній глава ФСБ Росії, член комітету Держдуми РФ з безпеки Микола Ковальов, передає "РІА Новости".

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"З урахуванням того, що зберігалося це все на території республік колишнього Радянського Союзу, то тут, вибачте, не відкидається й український слід", - зазначив він.

Ковальов також додав, що замах на Скрипаля завдав Росії шкоди. "А вигодонабувачі — Англія, Америка й побічно Україна, тому що вона зацікавлена в тому, щоб показати Росію такою країною-агресором", - переконаний екс-глава ФСБ.

Раніше британський прем'єр Тереза Мей заявила у парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його донька були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок".

У 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великобританії в рамках обміну шпигунами.