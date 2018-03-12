Ультиматум для Москви: Мей звинуватила Росію в причетності до отруєння Скрипаля

Тереза Мей заявила, що дає Росії час до вівторка, щоб пред'явити пояснення з приводу події.

Британський прем'єр Тереза Мей заявила в парламенті про те, що Сергій Скрипаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичною речовиною, розробленою в Росії.

Про це повідомляє ВВС. За словами прем'єра, була застосована нервово-паралітична отруйна речовина нового покоління під назвою "Новачок".

Мей повідомила, що посол Росії у Великобританії був викликаний для роз'яснень про походження використаної при отруєнні речовини - чи є це результатом "прямих дій" російської держави або результатом втрати контролю над запасами подібних речовин.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон повідомив послу, що Москва повинна надати всі дані про програму «Новачок» Організації по забороні хімічної зброї до кінця вівторка.

Вона сказала, що Великобританія потім розгляне відповідь, перш ніж прийняти рішення про те, які заходи вжити проте, якщо з боку Росії не буде відповіді, що заслуговує довіри, отруєння Скрипаля буде вважатися незаконним використанням РФ сили на території Великобританії.

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Нагадаємо, 4 березня Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були знайдені без свідомості. Слідство стверджує, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною. Співробітник британської поліції, який першим прийшов на допомогу постраждалим, також був госпіталізований з симптомами отруєння.

В 2006 році Скрипаль був засуджений у Росії за шпигунство на користь британської розвідки, а в 2010 році отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами. 9 березня газета Financial Times повідомила, що Скрипаль продовжував працювати на західні спецслужби й після того, як був висланий із Росії. Хоча інтерес до нього як до оперативного джерела інформації швидко зник, Скрипаля протягом певного обмеженого періоду часу використовували для обговорення можливостей російської розвідки. Інформатори видання не виключили, що саме це й могло стати причиною замаху на Скрипаля.

Як повідомляв УНІАН, голова британського зовнішньополітичного відомства Борис Джонсон заявив, що Лондон надасть «рішучу» відповідь, якщо виявиться, що Москва причетна до отруєння колишнього офіцера ГРУ.

10 березня міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд повідомила, що слідство встановило понад 200 свідків і зібрало понад 240 доказів у справі про отруєння Скрипаля та його доньки. Вона також повідомила, що жертви перебувають у лікарні в критичному, але стабільному стані.