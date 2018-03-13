П'ятий за величиною алмаз у світі продано на аукціоні за $40 мільйонів

Маса алмазу становить 910 карат, він володіє дуже високим ступенем прозорості і майже не містить домішок.

П'ятий за величиною алмаз у світі, «Легенда Лесото», був проданий на аукціоні в Антверпені за $40 млн.

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Про це повідомила британська алмазодобувна компанія Gem Diamonds Ltd, яка і знайшла цей дорогоцінний камінь на початку цього року на своєму руднику Летсенг в Лесото, передає kommersant.ru. Маса алмазу становить 910 карат, він володіє дуже високим ступенем прозорості і майже не містить домішок.

"Ми задоволені підсумками продажу видатного діаманта, що доводить виняткову якість "Легенди Лесото" самого по собі, а також підтверджує унікальна якість виробництва на алмазному руднику Летсенг", - прокоментував результат аукціону генеральний директор Gem Diamonds Кліффорд Елфік.

По масі «Легенду Лесото» у світі випереджають лише чотири алмази: «Куллінан» (3106 каратів), знайдений ще в 1905 році, «Наш світ» (1109 каратів), «Ексельсіор» (995 каратів) і «Зірка Сьєрра-Леоне» (968 каратів).