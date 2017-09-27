Завбільшки з тенісний м’яч: у Канаді продали найбільший діамант сторіччя

У Канаді продали найбільший за останні сто років діамант. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що дорогоцінний камінь завбільшки з тенісний м’яч придбала за 53 мільйони доларів британська ювелірна компанія. Дорогоцінний камінь важить більше тисячі ста каратів – це десь 220 грам. Видобули його два роки тому у Ботсвані.

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Минулого року камінь намагалися продати на аукціоні Сотбіс, тоді за нього давали 61 мільйон доларів, але продавцю цього здалося замало.

Як повідомляв УНІАН раніше, найбільший у світі алмаз хотіли продати, щоправда, спочатку його планували розпиляти на маленькі частинки. Ця неймовірна коштовність під назвою "Леседі ла Рона", що перекладається з ботсванської як "Наше світло", важить 1016 каратів. Її виставили на продаж у червні 2016 року на аукціоні Sotheby's, але покупці запропонували за необроблений камінь лише $61 млн. А от компанія-власник планувала за нього отримати на $9 млн більше. Тому і вирішили продати частинами, аби заробити більше.