Трамп назвав причину відставки Тіллерсона

Трамп відзначив хороші відносини з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що відставка Рекса Тіллерсона з посади державного секретаря США пов'язана з розбіжностями у питаннях зовнішньої політики.

Про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами, яке транслювалось у прямому ефірі на американському онлайн-ресурсі C-SPAN.

Президент відзначив хороші відносини з директором ЦРУ Майком Помпео, якого вирішив призначити новим держсекретарем.

Читайте такожТрамп звільнив держсекретаря Тіллерсона, який заявив про причетність РФ до отруєння Скрипаля"Я працюю з Майком Помпео тепер впродовж певного часу", - сказав Трамп і додав, що той має блискучий розум і колосальну енергію.

"Ми завжди маємо однакові позиції. Відносини були дуже хороші, і це те, що мені потрібно від державного секретаря. Я бажаю Рексу Тіллерсону найкращого", - заявив Трамп.

"Я думаю, що Майк Помпео буде дійсно чудовим державним секретарем. Я маю повну довіру до нього", - сказав Трамп і відзначив, що високо цінує відданість Тіллерсона роботі.

При цьому президент США повідомив, що обговорював з Тіллерсоном його відставку. "Рекс і я обговорювали це впродовж довгого часу. Ми ладнали насправді доволі добре, але ми мали розбіжності. Коли ви подивитися на угоду по Ірану, я думаю, що вона жахлива. Я вважаю, що він думав, що вона була хорошою. Я хотів або розірвати її, або зробити щось, він думав дещо інакше", - пояснив Трамп. "Тому ми дійсно не думаємо однаково. З Майком Помпео у нас дуже схожий процес мислення", - сказав Трамп.і додав, що його спосіб мислення відрізняється від того, який у Тіллерсона.

Як повідомляв УНІАН, ЦРУ вперше в історії очолить жінка.