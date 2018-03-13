Американське ЦРУ вперше в історії очолить жінка

15:21, 13 березня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

Новою головою ЦРУ стане Джина Хаспел. Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.

"Джина Хаспел стане новою головою ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді", - написав Трамп.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор ЦРУ Майк Помпео став новим Держсекретарем США, замість звільненого Рекса Тіллерсона.

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Теги: #США#ЦРУ#Джина Хаспел