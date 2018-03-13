Американське ЦРУ вперше в історії очолить жінка
15:21, 13 березня 2018Світ
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Новим директором ЦРУ стала Джина Хаспел.
Ілюстрація REUTERS
Вперше в історії Сполучених Штатів Америки Центральне розвідувальне управління очолить жінка.
Новою головою ЦРУ стане Джина Хаспел. Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп.
"Джина Хаспел стане новою головою ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді", - написав Трамп.
Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г.
Як повідомляв УНІАН, колишній директор ЦРУ Майк Помпео став новим Держсекретарем США, замість звільненого Рекса Тіллерсона.
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