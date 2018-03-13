Американське ЦРУ вперше в історії очолить жінка

Новим директором ЦРУ стала Джина Хаспел.

Вперше в історії Сполучених Штатів Америки Центральне розвідувальне управління очолить жінка. Новою головою ЦРУ стане Джина Хаспел. Про це у Twitter написав президент США Дональд Трамп. "Джина Хаспел стане новою головою ЦРУ, і першою жінкою на цій посаді", - написав Трамп. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 марта 2018 г. Як повідомляв УНІАН, колишній директор ЦРУ Майк Помпео став новим Держсекретарем США, замість звільненого Рекса Тіллерсона.

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