Північна Корея могла спустити на воду підводний човен для запуску балістичних ракет

"Довжина нового підводного човна становить 67 метрів, осадка - 6,6 метрів", - повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Ренхап.

Як відзначається, даний підводний човен є модифікацією імпортованої (в 1990-ті роки) радянського дизель-електричного підводного човна класу "Гольф" (за класифікацією НАТО (проект 629)".

Крім цього фахівці припускають, що наявна і перероблена КНДР модифікація радянського підводного човна була призначена для установки ракетного комплексу з ракетами Р-21 у складі рідкопаливного ракетного комплексу Д-4.

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У той же час, джерела агентства припускають, що північнокорейські фахівці не володіють технологією розміщення балістичних ракет на багатоцільових підводних човнах. Разом з цим в міжнародних ЗМІ вже не раз з'являлася інформація, що КНДР могла розробити установку вертикального пуску (УВП) балістичних ракет для використання на підводних човнах.

Як повідомлялося раніше, в ЗМІ з'явилася інформація, що в армії КНДР з'явився підводний човен нового покоління.