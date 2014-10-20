В армії КНДР з'явився підводний човен нового покоління

Як повідомляє американо-південнокорейський портал 38north.org, зараз підводний човен знаходиться на судноверфі в місті Сінпхо.

Відовідно до фото, зробленого з супутника 24 липня, довжина субмарини складає близько 67 метрів, а ширина - 6,6 метра. За словами експертів, субмарина за формою і розміром схожа на підводні човни РФ класу "Кіло" і "Лада" і субмарини колишньої Югославії.

Читайте такожКНДР через сім років відновила військові переговори з Південною Кореєю

За словами експертів, можливо, мова йде про експериментальну модель субмарини, яка використовується для перевірки певних параметрів дизайну та обладнання. Фахівці також стверджують, що, швидше за все, цей підводний човен не є прототипом субмарини, яка використовуватиметься північнокорейськими військовими для пуску балістичних ракет.

Тим часом, в територіальних водах Швеції шукають іноземний підводний човен. Шведські ЗМІ вже говорять про російську субмарину, а Міноборони РФ спростовує цю інформацію.