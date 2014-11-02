В Іраку бойовики "Ісламської держави" публічно розстріляли 50 осіб

Повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представника місцевого сунітського племені шейха Наїма аль-Гауда, передає Lenta.ru.

Читайте такожПосол ООН закликає світ до реакції на просування бойовиків "Ісламської держави"

Від рук бойовиків загинули 40 чоловіків, 6 жінок та 4 дітей. Масове вбивство сталося в селі Рас аль-Маа провінції Аль-Анбар, на північ від міста Ер-Рамаді. Крім цього, 17 людей були викрадені.

Подібні інциденти сталися 30 і 31 жовтня - за ці два дні бойовики ІГ вбили в Іраку 98 осіб. Раніше місія ООН у Багдаді повідомила, що понад 1,2 тис. іракців загинули в жовтні.

На початку червня бойовики захопили значну частину територій Сирії і Іраку. США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня розпочали військові дії в Іраку.