В Іраку бойовики "Ісламської держави" публічно розстріляли 50 осіб
Бойовики радикального угрупування "Ісламська держава" (ІГ) публічно розстріляли 50 осіб в Іраку.
Повідомляє агентство Associated Press з посиланням на представника місцевого сунітського племені шейха Наїма аль-Гауда, передає Lenta.ru.
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Від рук бойовиків загинули 40 чоловіків, 6 жінок та 4 дітей. Масове вбивство сталося в селі Рас аль-Маа провінції Аль-Анбар, на північ від міста Ер-Рамаді. Крім цього, 17 людей були викрадені.
Подібні інциденти сталися 30 і 31 жовтня - за ці два дні бойовики ІГ вбили в Іраку 98 осіб. Раніше місія ООН у Багдаді повідомила, що понад 1,2 тис. іракців загинули в жовтні.
На початку червня бойовики захопили значну частину територій Сирії і Іраку. США, які очолюють міжнародну коаліцію проти ісламістів, 8 серпня розпочали військові дії в Іраку.